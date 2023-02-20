Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Попередити масове поширення вірусів: в Україні тестують стічні води

20 Лютого 2023, 12:02
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
стічні води
Джерело: Pixabay

В Україні вперше в епідеміологічному сезоні 2022-2023 застосували метод тестування стічних вод на виявлення вірусу грипу. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Дослідження показали, що аналізуючи господарсько-побутові стоки, можна виявити віруси ще до того, як вони почнуть масово поширюватися серед людей, – йдеться в повідомленні.

За словами експертів МОЗ, це дозволило прогнозувати епідемічну ситуацію із захворюваністю на грип на два тижні раніше, ніж іншими методами, отже швидше відреагувати і запропонувати превентивні заходи.

Зараз дивляться

Читайте також:
стічні водиЧерез місяць після першого випадку хвороби: у стічних водах Нью-Йорка виявлено вірус поліомієліту

У повідомленні також йдеться про те, що з жовтня 2022 року такий метод було запроваджено у чотирьох областях України – Львівській, Чернівецькій, Кіровоградській та Дніпропетровській. Ще в п‘яти, Чернігівській, Київській, Житомирській, Рівненській та Вінницькій, він буде впроваджуватися в цьому році.

Джерело
МОЗ
Теги
Дослідження МОЗ України питна вода Профілактика Смертельні віруси
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь