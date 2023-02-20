В Україні вперше в епідеміологічному сезоні 2022-2023 застосували метод тестування стічних вод на виявлення вірусу грипу. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Дослідження показали, що аналізуючи господарсько-побутові стоки, можна виявити віруси ще до того, як вони почнуть масово поширюватися серед людей, – йдеться в повідомленні.

За словами експертів МОЗ, це дозволило прогнозувати епідемічну ситуацію із захворюваністю на грип на два тижні раніше, ніж іншими методами, отже швидше відреагувати і запропонувати превентивні заходи.

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У повідомленні також йдеться про те, що з жовтня 2022 року такий метод було запроваджено у чотирьох областях України – Львівській, Чернівецькій, Кіровоградській та Дніпропетровській. Ще в п‘яти, Чернігівській, Київській, Житомирській, Рівненській та Вінницькій, він буде впроваджуватися в цьому році.