Всемирная организация здравоохранения обратилась к Украине с рекомендациями избавиться от особо опасных патогенов, которые хранятся в научных лабораториях страны.

Свои рекомендации ВОЗ обуславливает тем, что, в связи со вторжением российских агрессоров, могут произойти непредвиденные утечки патогенных микроорганизмов. Это, в свою очередь, может привести к инфицированию населения болезнетворными вирусами и бактериями.

По мнению экспертов по биологической безопасности, такая утечка может произойти в результате обстрелов объектов, в которых размещены лаборатории.

Сообщается, что, как и во многих странах мира, в системе здравоохранения Украины есть научно-исследовательские лаборатории, в которых изучаются возможности снижения рисков распространения опасных заболеваний, в том числе и Covid-19.

— В рамках этой работы ВОЗ настоятельно рекомендовала Министерству здравоохранения Украины и другим ответственным органам уничтожить особо опасные патогены, чтобы предотвратить любые возможные утечки, — заявили в ВОЗ.

При этом ВОЗ не конкретизировала, о каких именно патогенах может идти речь.

Между тем, война России против Украины продолжается уже 16-й день.

Источник: ВОЗ