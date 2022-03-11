Всесвітня організація охорони здоров’я звернулася до України з рекомендаціями позбутися особливо небезпечних патогенів, які зберігаються в наукових лабораторіях країни.

Свої рекомендації ВООЗ обумовлює тим, що, у зв’язку з вторгненням російських агресорів, можуть статися непередбачені витоки патогенних мікроорганізмів. Це, своєю чергою, може призвести до інфікування населення хвороботворними вірусами і бактеріями.

На думку експертів з біологічної безпеки, такий витік може статися в результаті обстрілів об’єктів, у яких розміщені лабораторії.

Повідомляється, що, як і в багатьох країнах світу, в системі охорони здоров’я України є науково-дослідні лабораторії, в яких вивчаються можливості зниження ризиків поширення небезпечних захворювань, зокрема й Covid-19.

– У рамках цієї роботи ВООЗ настійно рекомендувала Міністерству охорони здоров’я України та іншим відповідальним органам знищити особливо небезпечні патогени, щоб запобігти будь-яким можливим витокам, – заявили у ВООЗ.

При цьому ВООЗ не конкретизувала, про які саме патогени може йтися.

Тим часом, війна Росії проти України триває вже 16-й день.

Джерело: ВООЗ