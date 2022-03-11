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Попередити можливі витоки: ВООЗ рекомендує Україні позбутися патогенів у своїх лабораторіях

11 Березня 2022, 10:05
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вчені
Джерело: Depositphotos

Всесвітня організація охорони здоров’я звернулася до України з рекомендаціями позбутися особливо небезпечних патогенів, які зберігаються в наукових лабораторіях країни.

Свої рекомендації ВООЗ обумовлює тим, що, у зв’язку з вторгненням російських агресорів, можуть статися непередбачені витоки патогенних мікроорганізмів. Це, своєю чергою, може призвести до інфікування населення хвороботворними вірусами і бактеріями.

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На думку експертів з біологічної безпеки, такий витік може статися в результаті обстрілів об’єктів, у яких розміщені лабораторії.

Повідомляється, що, як і в багатьох країнах світу, в системі охорони здоров’я України є науково-дослідні лабораторії, в яких вивчаються можливості зниження ризиків поширення небезпечних захворювань, зокрема й Covid-19.

– У рамках цієї роботи ВООЗ настійно рекомендувала Міністерству охорони здоров’я України та іншим відповідальним органам знищити особливо небезпечні патогени, щоб запобігти будь-яким можливим витокам, – заявили у ВООЗ.

При цьому ВООЗ не конкретизувала, про які саме патогени може йтися.

Тим часом, війна Росії проти України триває вже 16-й день.

Джерело: ВООЗ

Теги
Війна в Україні , ВООЗ , Наукові дослідження , науковці
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