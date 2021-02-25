Португалия поделится вакцинами против коронавируса с бывшими колониями

Португалия объявила, что передаст партию вакцин против коронавируса нескольким странам во второй половине 2021 года, которые когда-то были ее колониями.

Об этом заявил министр иностранных дел Португалии Аугусто Сантуш Сильва.

В координированной схеме закупок ЕС отмечается, что Португалия претендует на 35 млн доз препарата против Сovid-19, хотя население страны не превышает 10 млн. Так, там должны остаться неиспользованные вакцины.

Часть своих препаратов Португалия передаст своим бывшим колониям, а именно: Анголе, Мозамбику, Кабо-Верде, Гвинеи-Бисау, Экваториальной Гвинее, Сан-Томе и Принсипи, а также Восточной Тиморе.

По словам главы МИД Сильва, распределение вакцин между этими странами является частью усилий по двустороннему сотрудничеству.

Карантин в Португалии

В Португалии власть усилила карантинные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, рост числа новых заражений и летальных случаев.

В государстве вводится запрет на выезд из страны с воскресенья, 31 января 2021 года. Кроме того, Португалия вводит контроль на границе с соседней Испанией.