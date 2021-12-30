У двух жительниц Житомирской области, которые недавно вернулись с заработков в Италии, диагностирован вариант коронавируса Омикрон.

Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр МОЗ Украины, в котором сегодня, 30 декабря, был обнаружен Омикрон путем выявления мутаций, которые характерны для данного штамма.

— С целью подтверждения полученных результатов биоматериал будет отправлен в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья для проведения полногеномного секвенирования, — говорится в сообщении.

Вариант Омикрон был зафиксирован у 41-летней и 62-летней женщин, которые не были привиты от коронавирусной инфекции.

Проводится эпидемиологическое расследование этих случаев.

Напомним, что 29 декабря заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине уже зафиксированы 6 случаев заражения Covid-вариантом Омикрон.

Источник: Житомирский ОЛЦ