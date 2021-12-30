У двох мешканок Житомирської області, які нещодавно повернулися із заробітків в Італії, діагностовано варіант коронавірусу Омікрон.

Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України, в якому сьогодні, 30 грудня, був зареєстрований Омікрон шляхом виявлення мутацій, які характерні для цього штаму.

– З метою підтвердження отриманих результатів біоматеріал буде відправлений у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров’я для проведення повногеномного секвенування, – йдеться в повідомленні.

Варіант Омікрон був зафіксований у 41-річної та 62-річної жінок, які не були щеплені від коронавірусної інфекції.

Проводиться епідеміологічне розслідування цих випадків.

Нагадаємо, що 29 грудня заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні вже зафіксовано 6 випадків зараження на Covid-варіант Омікрон.

Джерело: Житомирський ОЛЦ