Национальная служба здоровья Великобритании (NHS) готовит настоящую революцию в системе здравоохранения. Вместо таблеток от каждой болезни семейные врачи будут предлагать пациентам социальные рецепты, направленные на устранение коренных причин проблем со здоровьем.

Этот шаг, который может сэкономить NHS миллионы в год, будет включать в себя такие альтернативы, как бесплатное членство в тренажерном зале, уроки медитации, садоводство и даже помощь в управлении долгами.

Схема, которую NHS должна представить весной, направлена на то, чтобы отучить службу здравоохранения от культуры “таблетки от каждой болезни”.

Сейчас смотрят

В этом году правительство выделило 50 млн фунтов стерлингов на подготовку схемы, известной как советы по комплексному обслуживанию и которая будет реализована в 42 органах здравоохранения.

В рамках этой инициативы хирурги общей практики и семейные врачи смогут получить доступ к средствам, чтобы отменить назначения своим пациентам, если уместны немедикаментозные альтернативы.

Медикам будут предоставлены инструменты, которые помогут им ориентироваться в растущей сети социальных рецептов, чтобы помочь пациентам с такими проблемами, как хроническая боль, депрессия, беспокойство, долги или плохие жилищные условия.

Финансирование программы будет осуществляться за счет NHS, местных органов власти и добровольных организаций в каждом регионе.

— Эта инициатива может привести к одному из самых больших преобразований в современном здравоохранении, которое мы видели, не только сэкономив деньги, но и устойчиво улучшая качество жизни, — отметил национальный директор по клиническим назначениям NHS профессор Тони Эйвери.

По оценкам, побочные реакции на лекарства обходятся NHS в 98 млн фунтов стерлингов в год.

Было установлено, что 6,5% госпитализаций вызваны побочными реакциями на лекарства. Они также связаны с 1 708 смертями в год.

По меньшей мере 15% людей принимают более пяти препаратов в день.

В прошлом году врачи общей практики раздали 1,14 млрд наименований, а выдача лекарств в хирургии удвоилась с 10 рецептурных наименований на душу населения в год в 1996 году до 20 в 2016 году.

Намерения NHS приветствовал и медицинский советник короля Чарльза Майкл Диксон, который сказал, что необходимо новое медицинское мышление, которое лежит в основе истинного здравоохранения.

Источник: Express