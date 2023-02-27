Національна служба здоров’я Великої Британії (NHS) готує справжню революцію в системі охорони здоров’я. Замість таблеток від кожної хвороби сімейні лікарі будуть пропонувати пацієнтам соціальні рецепти, спрямовані на усунення корінних причин проблем зі здоров’ям.

Цей крок, який може заощадити NHS мільйони на рік, включатиме такі альтернативи, як безкоштовне членство в тренажерному залі, заняття медитацією, садівництво та навіть допомога в управлінні боргами.

Схема, яку NHS має представити навесні, спрямована на те, щоб відучити службу охорони здоров’я від культури “таблетки від кожної хвороби”.

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Цього року уряд виділив 50 млн фунтів стерлінгів на підготовку схеми, відомої як поради з комплексного обслуговування і яка буде реалізована в 42 органах охорони здоров’я.

В рамках цієї ініціативи хірурги загальної практики та сімейні лікарі зможуть отримати доступ до коштів, щоб скасувати призначення своїм пацієнтам, якщо доречні немедикаментозні альтернативи.

Медикам будуть надані інструменти, які допоможуть їм орієнтуватися в зростаючій мережі соціальних рецептів, щоб допомогти пацієнтам з такими проблемами, як хронічний біль, депресія, занепокоєння, борги або погані житлові умови.

Фінансування програми буде здійснюватися за рахунок NHS, місцевих органів влади та добровільних організацій у кожному регіоні.

– Ця ініціатива може привести до одного з найбільших перетворень в сучасній охороні здоров’я, яке ми бачили, не тільки заощадивши гроші, але й стало покращуючи якість життя, – зазначив національний директор з клінічних призначень NHS професор Тоні Ейвері.

За оцінками, побічні реакції на ліки коштують NHS 98 млн фунтів стерлінгів на рік.

Було встановлено, що 6,5% госпіталізацій викликані побічними реакціями на ліки. Вони також пов’язані з 1708 смертями на рік.

Щонайменше 15% людей приймають більше п’яти препаратів на день.

У минулому році лікарі загальної практики роздали 1,14 млрд найменувань, а видача ліків в хірургії подвоїлася з 10 рецептурних найменувань на душу населення на рік в 1996 році до 20 в 2016 році.

Наміри NHS привітав і медичний радник короля Чарльза Майкл Діксон, який сказав, що необхідно нове медичне мислення, яке лежить в основі істинної охорони здоров’я.

Джерело: Express