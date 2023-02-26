Вчені з Університету Південної Австралії зробили великий огляд наукових досліджень на цю тему і з’ясували, що для полегшення симптомів депресії, тривоги і дистресу фізична активність в 1,5 рази ефективніше, ніж консультування або ліки.

Аналіз наукових публікацій є найбільш повним на сьогодні і включає 97 оглядів, 1 039 випробувань, в яких взяли участь майже 130 тис. осіб.

Зокрема, огляд показав, що фізична активність протягом 12 тижнів була найбільш ефективною для полегшення негативних симптомів психічного здоров’я та підкреслювала швидкість, з якою фізичні вправи можуть змінити ситуацію.

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Найбільші переваги були відзначені серед людей з депресією, вагітних і породіль, а також серед пацієнтів з діагнозом ВІЛ або захворюванням нирок.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, кожна восьма людина в світі (970 млн) страждає на психічний розлад. Погане психічне здоров’я обходиться світовій економіці приблизно в $ 2,5 трлн на рік, і, за прогнозами, до 2030 року ця сума зросте до $6 трлн.

– Відомо, що фізична активність допомагає поліпшити психічне здоров’я. Проте, незважаючи на докази, вона не отримала широкого поширення в якості лікування першого вибору, – зазначає провідний дослідник Бен Сінгх.

За його словами, фізична активність повинна бути пріоритетною, щоб краще справлятися зі зростаючими випадками психічних захворювань.

– Ми також виявили, що всі види фізичної активності корисні, зокрема аеробні вправи, такі як ходьба, а також силові тренування, пілатес і йога, – відзначають дослідники.

І констатують: вправи не вимагають багато часу, щоб позитивно вплинути на наше психічне здоров’я. Фізична активність може і повинна стати для клініцистів основним підходом в терапії депресії і тривоги.