Ученые из Университета Южной Австралии сделали большой обзор научных исследований на данную тему и выяснили, что для облегчения симптомов депрессии, тревоги и дистресса физическая активность в 1,5 раза эффективнее, чем консультирование или лекарства.

Анализ научных публикаций является наиболее полным на сегодняшний день и включает 97 обзоров, 1 039 испытаний, в которых приняли участие почти 130 тыс. человек.

В частности, обзор показал, что физическая активность в течение 12 недель была наиболее эффективной для облегчения негативных симптомов психического здоровья и подчеркнул скорость, с которой упражнения могут изменить ситуацию.

Сейчас смотрят

Наибольшие преимущества были отмечены среди людей с депрессией, беременных и рожениц, а также среди пациентов с диагнозом ВИЧ или заболеванием почек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый восьмой человек в мире (970 млн) страдает психическим расстройством. Плохое психическое здоровье обходится мировой экономике примерно в $2,5 трлн в год, и, по прогнозам, к 2030 году эта сумма вырастет до $6 трлн.

— Известно, что физическая активность помогает улучшить психическое здоровье. Тем не менее, несмотря на доказательства, она не получила широкого распространения в качестве лечения первого выбора, — отмечает ведущий исследователь Бен Сингх.

По его словам, физическая активность должна быть приоритетной, чтобы лучше справляться с растущими случаями психических заболеваний.

— Мы также обнаружили, что все виды физической активности полезны, включая аэробные упражнения, такие как ходьба, а также силовые тренировки, пилатес и йога, — отмечают исследователи.

И констатируют: упражнения не требуют много времени, чтобы положительно повлиять на наше психическое здоровье. Физическая активность может и должна стать для клиницистов основным подходом в терапии депрессии и тревоги.