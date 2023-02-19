Японский профессор Йельского университета Юсуке Нарита допускает возможность решения проблемы старения японского населения с помощью массового самоубийства пожилых людей.

Однако в комментарии The New York Times он сказал, что его слова про самоубийства и эвтаназию были вырваны из контекста. Он утверждает, что таким образом он лишь высказал озабоченность, что в Японии руководящие должности во власти и корпорациях занимают мужчины старшего возраста.

В 2022 году количество пожилых жителей Японии в возрасте 75 лет и старше впервые превысило 15% от всего населения страны. Сейчас в стране проживает 19,73 млн человек (15,5% от общего населения), которые находятся в этой возрастной группе.

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Из-за растущей нагрузки на экономику японские власти задумывались над повышением пенсионного возраста. Сейчас японцы могут выйти на пенсию в любой момент между 60 и 70 годами. В январе 2023 года премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что низкий уровень рождаемости в Японии и старение населения представляют серьезную опасность.

В декабре 2021 года на тот момент 37-летний профессор Йельского университета Юсуке Нарита в интервью японской новостной программе заявил, что довольно очевидным решением проблемы старения населения было бы массовое самоубийство, или массовое сэппуку, пожилых людей.

Он также предполагал, что эвтаназия в будущем может стать обязательной и привел в качестве примера свою мать, у которой обнаружили аневризму, когда ему было 19 лет. По его словам, уход за ней обходится ему в 100 тыс. иен в месяц (около $755).

Заявления Нариты и его популярность обеспокоили некоторых японских политиков. Критики профессора считают, что его слова могут вызвать в обществе настроения, сходные с теми, что привели к принятию в 1948 году закона о евгенике.

Закон о генетике предусматривал принудительную стерилизацию людей с различными заболеваниями, в том числе наследственными, психическими и генетическими нарушениями. Закон действовал до 1996 года, его жертвами стали около 25 тыс.

В 2019 году правительство Японии принесло официальные извинения жертвам закона и пообещало выплатить компенсации.

Что же касается самого профессора, что сегодня он утверждает, что фраза о массовом самоубийстве была абстрактной метафорой и он больше не будет использовать подобные выражения.

Источник: Meduza