Руководитель Института сердца Борис Тодуров на своей официальной странице в Facebook рассказал и показал (есть видео), как клиника работала в условиях энергетического блэкаута, который спровоцировали практически по всей территории Украины ракетные удары российских террористов.

— Так приходит “русский мир”. Сегодняшний ракетный обстрел Киева унес несколько жизней киевлян, погрузил город во тьму и холод, — пишет Борис Тодуров.

По его словам, на сегодняшний день в Институте сердца проходят лечение 190 пациентов и исполняют свои обязанности 300 сотрудников.

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— Вот уже несколько часов нет воды. Пока справляемся самостоятельно, но с каждым часом все труднее. Продолжаем делать только экстренные операции, — отмечает медик.

И сообщает, что ночь провел в клинике, чтобы контролировать ситуацию.

Борис Тодуров выразил благодарность всем сотрудникам за слаженную и самоотверженную работу. А также киевским коммунальным службам за поддержку.

Наш медицинский фронт мы будем держать до победного конца, резюмирует свой пост в социальной сети Борис Тодуров.

Источник: Борис Тодуров