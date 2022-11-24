Керівник Інституту серця Борис Тодуров на своїй офіційній сторінці в Facebook розповів і показав (є відео), як клініка працювала в умовах енергетичного блекаута, який спровокували практично по всій території України ракетні удари російських терористів.

– Так приходить “русский мир”. Сьогоднішній ракетний обстріл Києва забрав кілька життів киян, занурив місто в темряву і холод, – пише Борис Тодуров.

За його словами, на сьогоднішній день в Інституті серця проходять лікування 190 пацієнтів і виконують свої обов’язки 300 співробітників.

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– Ось уже кілька годин немає води. Поки справляємося самостійно, але з кожною годиною все важче. Продовжуємо робити тільки екстрені операції, – зазначає медик.

І повідомляє, що ніч провів у клініці, щоб контролювати ситуацію.

Борис Тодуров висловив подяку всім співробітникам за злагоджену і самовіддану роботу. А також київським комунальним службам за підтримку.

Наш медичний фронт ми будемо тримати до переможного кінця, резюмує свій пост в соціальній мережі Борис Тодуров.

Джерело: Борис Тодуров