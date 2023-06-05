Специалисты Центральной городской больницы Нововолынска прооперировали женщину на 32-й неделе беременности по поводу острого аппендицита, который угрожал жизни матери и плода.
Об этом сотрудники больницы сообщили на своей странице в Facebook.
— Нормальное течение беременности на 32-й неделе осложнилось острым аппендицитом. Лечение – только оперативное, — пишут медики.
По их словам, решение нужно было принимать оперативно, поскольку вероятные осложнения представляли прямую угрозу жизни матери и плода.
— Проведение оперативного вмешательства требует высокого профессионализма, ведь внутри зарождается новая жизнь, — объяснили медики.
По их словам, лапароскопическую аппендектомию провела команда опытных хирургов больницы под наблюдением акушеров-гинекологов.
Медики пишут, что будущая мама чувствует себя хорошо и уже выписана домой.
Источник: Нововолынская ЦГБ