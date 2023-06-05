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Прооперировали на 32-й неделе: на Волыни спасли беременную с острым аппендицитом

5 июня 2023, 10:55
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
операція
Источник: Depositphotos

Специалисты Центральной городской больницы Нововолынска прооперировали женщину на 32-й неделе беременности по поводу острого аппендицита, который угрожал жизни матери и плода.

Об этом сотрудники больницы сообщили на своей странице в Facebook.

— Нормальное течение беременности на 32-й неделе осложнилось острым аппендицитом. Лечение – только оперативное, — пишут медики.

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По их словам, решение нужно было принимать оперативно, поскольку вероятные осложнения представляли прямую угрозу жизни матери и плода.

— Проведение оперативного вмешательства требует высокого профессионализма, ведь внутри зарождается новая жизнь, — объяснили медики.

По их словам, лапароскопическую аппендектомию провела команда опытных хирургов больницы под наблюдением акушеров-гинекологов.

Медики пишут, что будущая мама чувствует себя хорошо и уже выписана домой.

Источник: Нововолынская ЦГБ

Теги
вагітність Волинь Медики Операция
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