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Прооперували на 32-му тижні: на Волині врятували вагітну з гострим апендицитом

5 Червня 2023, 10:55
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
операція
Джерело: Depositphotos

Фахівці Центральної міської лікарні Нововолинська прооперували жінку на 32-му тижні вагітності з приводу гострого апендициту, що загрожував життю матері та плоду.

Про це співробітники лікарні повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Нормальний перебіг вагітності на 32-му тижні ускладнився гострим апендицитом. Лікування – тільки оперативне, – пишуть медики.

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За їхніми словами, рішення потрібно було приймати оперативно, оскільки ймовірні ускладнення становили пряму загрозу життю матері та плоду.

– Проведення оперативного втручання вимагає високого професіоналізму, адже всередині зароджується нове життя, – пояснили медики.

За їхніми словами, лапароскопічну апендектомію провела команда досвідчених хірургів лікарні під наглядом акушерів-гінекологів.

Медики пишуть, що майбутня мама почувається добре і вже виписана додому.

Джерело: Нововолинська ЦМЛ

Теги
вагітність Волинь Медики Операція
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