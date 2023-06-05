Фахівці Центральної міської лікарні Нововолинська прооперували жінку на 32-му тижні вагітності з приводу гострого апендициту, що загрожував життю матері та плоду.

Про це співробітники лікарні повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Нормальний перебіг вагітності на 32-му тижні ускладнився гострим апендицитом. Лікування – тільки оперативне, – пишуть медики.

За їхніми словами, рішення потрібно було приймати оперативно, оскільки ймовірні ускладнення становили пряму загрозу життю матері та плоду.

– Проведення оперативного втручання вимагає високого професіоналізму, адже всередині зароджується нове життя, – пояснили медики.

За їхніми словами, лапароскопічну апендектомію провела команда досвідчених хірургів лікарні під наглядом акушерів-гінекологів.

Медики пишуть, що майбутня мама почувається добре і вже виписана додому.

Джерело: Нововолинська ЦМЛ