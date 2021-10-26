Полностью исчез штамм гриппа В/Yamagata после начала пандемии Covid-19. Это один из четырех штаммов, которые регулярно включают в ежегодные прививки от гриппа.

— Исследователи заявили, что ни один штамм B/Yamagata не был выделен или генетически секвенирован при отслеживании случаев гриппа с марта 2020 года, когда локдауны, по сути, положили конец сезону гриппа 2019-2020 годов, — говорится в сообщении австралийских исследователей.

В прошедшем эпидсезоне известен только 31 предполагаемый случай заболевания B/Yamagata.

Однако возбудитель при этом не был секвенирован, чтобы определить, действительно ли это B/Yamagata.

Этот штамм всегда был менее заразным по сравнению с другими основными штаммами гриппа. И мутировал он очень медленно: вакцина от него не обновлялась с 2015 года.

Возможно, условия пандемии способствовали подавлению циркуляции B/Yamagata и его потенциальному исчезновению.

Нынешние вакцины против гриппа включают четыре штамма: грипп A/H3N2 (Гонконг), грипп A/H1N1 (свиной), грипп B/Виктория и грипп B/Yamagata.

Более заразными являются штаммы гриппа А. Именно они становятся причиной смертей от гриппа во время эпидемий. А грипп В распространяется в основном среди школьников и подростков.

Исследователи из Барселонского института глобального здоровья получили убедительные доказательства того, что Covid-19 – это сезонная инфекция, которая во многом похожа на сезонный грипп. А вот будет ли SARS-CoV-2 вести себя как сезонный вирус или же будет передаваться одинаково в любое время года, пока неизвестно.