Повністю зник штам грипу В/Yamagata з початку пандемії Covid-19. Це один із чотирьох штамів, які регулярно включають у щорічні щеплення від грипу.

– Дослідники заявили, що жоден штам B/Yamagata не був виділений або генетично секвенований під час відстеження випадків грипу з березня 2020 року, коли локдауни поклали кінець сезону грипу 2019-2020 років, – йдеться у повідомленні дослідників із Австралії.

У минулому епідсезоні відомий тільки 31 ймовірний випадок захворювання B/Yamagata.

Однак збудник у цей час не був секвенований, щоб визначити, чи дійсно це B/Yamagata.

Цей штам завжди був менш заразним порівняно з іншими основними штамами грипу. Та й мутував він дуже повільно: вакцина від нього не оновлювалася з 2015 року.

Можливо, умови пандемії сприяли пригніченню циркуляції B/Yamagata і його потенційному зникненню.

Нинішні вакцини проти грипу включають чотири штами: грип A/H3N2 (Гонконг), грип A/H1N1 (свинячий), грип B/Вікторія та грип B/Yamagata.

Найзаразнішими є штами грипу А. Саме вони стають причиною смертей від грипу під час епідемій. А грип В поширюється в основному серед школярів та підлітків.

Дослідники з Барселонського інституту глобального здоров’я отримали переконливі докази того, що Covid-19 – це сезонна інфекція, яка багато у чому схожа на сезонний грип. А от чи буде SARS-CoV-2 поводити себе як сезонний вірус або ж буде однаково передаватися у будь-який час року, поки що невідомо.