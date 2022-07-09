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Причина в почках: гипертония у 29-летней женщины не поддавалась лечению

9 июля 2022, 13:50
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Христина Львов
Источник: Depositphotos

29-летняя Кристина со Львовщины более пяти лет страдала от повышенного давления. Обычные препараты от гипертонии ей не помогали.

После полного обследования в Больнице Св. Пантелеймона, женщине диагностировали стеноз (сужение) почечной артерии. Основными симптомами были постоянные головные боли и плохое самочувствие.

Чтобы устранить патологию, специалисты Центра сердца и сосудов выполнили баллонную ангиопластику почечной артерии. Место сужения расширили специальным миниатюрным покрытым лекарством баллоном, посредством чего восстановили кровоток сосудов.

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При этом гипертония, как следствие патологии сосудов, исчезла, что обезопасило женщину от риска развития инфаркта или инсульта. Пациентка готовится к выписке.

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Стеноз почечной артерии — довольно редкое заболевание в молодом возрасте. Поэтому, не забывайте о плановых медицинских обследований, обращайтесь к врачам своевременно.

Источник: Первое медобъединение Львова

Фото: Первое медобъединение Львова

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