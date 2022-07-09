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Причина у нирках: гіпертонія у 29-річної жінки не піддавалася лікуванню

9 Липня 2022, 13:50
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Христина Львов
Джерело: Depositphotos

29-річна Христина зі Львівщини понад п’ять років страждала на підвищений тиск. Звичайні препарати від гіпертонії їй не допомагали.

Після повного обстеження в Лікарні Св. Пантелеймона, жінці діагностували стеноз (звуження) ниркової артерії. Основними симптомами були постійні головні болі та погане самопочуття.

Щоб усунути патологію, фахівці Центру серця та судин виконали балонну ангіопластику ниркової артерії. Місце звуження розширили спеціальними мініатюрними покритими ліками балоном, за допомогою чого відновили кровотік судин.

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При цьому гіпертонія, як наслідок патології судин, зникла, що убезпечило жінку від ризику інфаркту або інсульту. Пацієнтка готується до виписки.

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Стеноз ниркової артерії – досить рідкісне захворювання у молодому віці. Тому, не забувайте про планові медичні обстеження, звертайтеся до лікарів своєчасно.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова

Фото: Перше медоб’єднання Львова

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