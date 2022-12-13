Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о взятии под стражу заместителя главы Федерации профсоюзов Украины. По данным следствия, он принимал непосредственное участие в незаконном отчуждении государственного имущества более чем на 138 млн грн.

— Совместно с сотрудниками СБУ задокументировано, что заместитель главы ФПУ в 2019 году вместе с другими должностными лицами принимал решение о незаконном отчуждении в пользу частного предприятия здания государственной курортной бальнеобольницы в Киеве, – говорится в сообщении ГБР.

Отмечается, что согласно заключению судебной оценочно-строительной экспертизы, общая стоимость помещения составила 138 млн 308 тыс. грн. Больница, которая вообще не подлежала отчуждению, была продана еще и по значительно более низкой стоимости.

Сообщается, что заместителю главы ФПУ объявили подозрение по факту растраты чужого имущества, злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

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Суд избрал чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой в виде залога в размере 124 млн грн, а также отстранил его от должности заместителя главы Федерации профсоюзов Украины на два месяца.