Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про взяття під варту заступника голови Федерації профспілок України. За даними слідства, він брав безпосередню участь у незаконному відчуженні державного майна більше ніж на 138 млн грн.

– Спільно зі співробітниками СБУ задокументовано, що заступник голови ФПУ в 2019 році разом з іншими посадовими особами ухвалював рішення щодо незаконного відчуження на користь приватного підприємства будівлі державної курортної бальнеолікарні в Києві, – йдеться в повідомленні ДБР.

Зазначається, що згідно з висновком судової оціночно-будівельної експертизи, загальна вартість приміщення становить 138 млн 308 тис. грн. Лікарня, яка взагалі не підлягала відчуженню, була продана ще й за значно нижчою вартістю.

Зараз дивляться

Повідомляється, що заступнику голови ФПУ оголосили підозру за фактом розтрати чужого майна, зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч.5 ст. 191 КК України).

Суд обрав чиновнику запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою у вигляді застави в розмірі 124 млн грн, а також відсторонив його від посади заступника голови Федерації профспілок України на два місяці.