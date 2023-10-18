По данным Министерства здравоохранения, из-за стресса в результате войны до 90% украинцев — в зоне риска соматических расстройств. Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в телемарафоне.

По результатам последних опросов, 90% могут нуждаться в консультации психолога. В общем 50% людей, которые сегодня находятся на территории Украины, нуждаются в психологической помощи.

Министр отметил, что наибольшая нагрузка придется на семейных врачей, они первые будут принимать жалобы на ухудшение здоровья на фоне стресса.

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Психологические нагрузки вызывают появление новых заболеваний или обострение уже существующих.

Стресс из-за войны может значительно увеличить нагрузку на систему здравоохранения. Осложняет ситуацию то, что значительная часть медицинской инфраструктуры Украины разрушена.

Виктор Ляшко говорит, чтобы решить проблему, нужно подходить комплексно. Более 40 тыс. медработников прошли курсы mhGAP по стандарту ВОЗ, чтобы лечить пациентов с психическими расстройствами в первичном звене медпомощи.

Минздрав надеется, что для помощи украинцам получится привлечь частные медицинские учреждения. Таким образом в министерстве планируют расширить сеть учреждений и увеличить количество специалистов.

Источник: Телемарафон Единые новости