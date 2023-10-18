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Психічні розлади через війну: у зоні ризику 90% українців

18 Жовтня 2023, 11:39
Ольга Боднарчук редактор
Психічні розлади через війну: у зоні ризику 90% українців
Джерело: Pexels

За даними Міністерства охорони здоров’я, через стрес внаслідок війни до 90% українців — у зоні ризику соматичних розладів. Про це сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в телемарафоні.

За результатами останніх опитувань, 90% можуть потребувати консультації психолога. Загалом 50% людей, що сьогодні перебувають на території України, потребують психологічної допомоги.

Міністр зазначив, що найбільше навантаження припаде на сімейних лікарів, вони перші прийматимуть скарги на погіршення здоров’я на фоні стресу.

Зараз дивляться

Психологічні навантаження викликають появу нових захворювань або загострення вже наявних.

Стрес через війну може значно збільшити навантаження на систему охорони здоров’я. Ускладнює ситуацію те, що значна частина медичної інфраструктури України зруйнована.

Віктор Ляшко каже, щоб вирішити проблему, потрібно підходити комплексно. Більше ніж 40 тис. медпрацівників пройшли курси mhGAP за стандартом ВООЗ, щоб лікувати пацієнтів із психічними розладами в первинній ланці меддопомоги.

МОЗ сподівається, що для допомоги українців вийде залучити приватні медичні заклади. Так у міністерстві планують розширити мережу закладів та збільшити кількість спеціалістів.

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Джерело: Телемарафон Єдині новини

Теги
Війна в Україні МОЗ психічні розлади Психологія
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