В Украине некоторым тяжелобольным пациентам могут бесплатно предоставлять незарегистрированные лекарства.

За такую ​​инициативу (законопроект №5736 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по урегулированию вопроса предоставления пациентам лекарственных средств по сочувствию) в первом чтении проголосовали 293 народных депутата.

— Целью законопроекта является создание в Украине условий для доступа тяжелобольных пациентов к инновационному лечению и реализации программ предоставления пациентам лекарственных средств по сочувствию, — отмечается на сайте Верховной Рады.

Принятие этого документа позволит:

утвердить программы доступа больных к незарегистрированным в Украине лекарственным средствам;

определить основания для ввоза в страну таких лекарственных средств;

назначать для лечения такие препараты.

То есть законопроект должен в целом урегулировать правила ввоза на таможенную территорию Украины незарегистрированных лекарственных средств и процедуру назначения их врачами пациентам, нуждающимся в этом.

Отмечается, что доступ к таким лекарственным препаратам будет бесплатным.