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Рада поддержала предоставление тяжелобольным незарегистрированных в Украине лекарств

17 ноября 2021, 16:20
Людмила Грубнік редактор раздела Здоровье
Рада поддержала предоставление тяжелобольным незарегистрированных в Украине лекарств
Источник: Depositphotos

В Украине некоторым тяжелобольным пациентам могут бесплатно предоставлять незарегистрированные лекарства.

За такую ​​инициативу (законопроект №5736 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по урегулированию вопроса предоставления пациентам лекарственных средств по сочувствию) в первом чтении проголосовали 293 народных депутата.

— Целью законопроекта является создание в Украине условий для доступа тяжелобольных пациентов к инновационному лечению и реализации программ предоставления пациентам лекарственных средств по сочувствию, — отмечается на сайте Верховной Рады.

Принятие этого документа позволит:

  • утвердить программы доступа больных к незарегистрированным в Украине лекарственным средствам;
  • определить основания для ввоза в страну таких лекарственных средств;
  • назначать для лечения такие препараты.

То есть законопроект должен в целом урегулировать правила ввоза на таможенную территорию Украины незарегистрированных лекарственных средств и процедуру назначения их врачами пациентам, нуждающимся в этом.

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Отмечается, что доступ к таким лекарственным препаратам будет бесплатным.

Источник
Верховная Рада
Теги
Бесплатные лекарства , Верховна Рада IX скликання , Законопроект , Ліки
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