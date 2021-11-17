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Рада підтримала ініціативу про надання тяжкохворим незареєстрованих в Україні ліків

17 Листопада 2021, 16:20
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Рада підтримала ініціативу про надання тяжкохворим незареєстрованих в Україні ліків
Джерело: Depositphotos

В Україні деяким тяжкохворим пацієнтам можуть безкоштовно надавати незареєстровані ліки.

За таку ініціативу (законопроект №5736 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття) у першому читанні проголосували 293 народних депутати.

– Метою законопроекту є створення в Україні умов для доступу тяжкохворих пацієнтів до інноваційного лікування та реалізації програм надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття, – зазначається на сайті Верховної Ради.

Ухвалення цього документу дасть змогу:

  • затвердити програми доступу хворих до незареєстрованих в Україні лікарських засобів;
  • визначити підстави для ввезення до країни таких лікарських засобів;
  • призначати для лікування такі препарати.

Тобто законопроект має загалом врегулювати правила ввезення на митну територію України незареєстрованих лікарських засобів та процедуру призначення їх лікарями пацієнтам, які цього потребують.

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Зазначається, що доступ до таких лікарських препаратів буде безкоштовним.

Джерело
Верховна Рада
Теги
Безкоштовні ліки , Верховна Рада IX скликання , Законопроект , Ліки
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