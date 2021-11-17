В Україні деяким тяжкохворим пацієнтам можуть безкоштовно надавати незареєстровані ліки.

За таку ініціативу (законопроект №5736 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття) у першому читанні проголосували 293 народних депутати.

– Метою законопроекту є створення в Україні умов для доступу тяжкохворих пацієнтів до інноваційного лікування та реалізації програм надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття, – зазначається на сайті Верховної Ради.

Ухвалення цього документу дасть змогу:

затвердити програми доступу хворих до незареєстрованих в Україні лікарських засобів;

визначити підстави для ввезення до країни таких лікарських засобів;

призначати для лікування такі препарати.

Тобто законопроект має загалом врегулювати правила ввезення на митну територію України незареєстрованих лікарських засобів та процедуру призначення їх лікарями пацієнтам, які цього потребують.

Зазначається, що доступ до таких лікарських препаратів буде безкоштовним.