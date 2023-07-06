Хизер Андерсон, игрок австралийской футбольной лиги (AFL), стала первой в мире профессиональной спортсменкой, у которой посмертно диагностировали дегенеративное заболевание мозга, вызванное травмами головы. Раньше такую ​​патологию выявляли только у мужчин.

Выявить необратимую тяжелую болезнь стало возможным только после того, семья Андерсонов пожертвовала исследователям мозг 28-летней девушки, которая покончила с собой в ноябре прошлого года.

Вскрытие выявило хроническую травматическую энцефалопатию (ХТЭ) — заболевание, постепенно разрушающее клетки головного мозга.

По словам ученых, случай с Андерсон может быть “верхушкой айсберга” для женщин.

— Люди, страдающие ХТЭ, часто имеют психические расстройства, среди которых – депрессия, тревога, раздражительность, импульсивность, употребление наркотиков и алкоголя, суицидальные мысли и действия, — объяснили исследователи.

По их словам, болезнь может развиваться из-за повторных травм головы в контактных видах спорта.

Только в американском футболе зафиксировали более 300 случаев заболевания.

Ученые призвали к более эффективной политике по предотвращению черепно-мозговых травм, поскольку популярность женских контактных видов спорта продолжает расти.