Хизер Андерсон, игрок австралийской футбольной лиги (AFL), стала первой в мире профессиональной спортсменкой, у которой посмертно диагностировали дегенеративное заболевание мозга, вызванное травмами головы. Раньше такую патологию выявляли только у мужчин.
Выявить необратимую тяжелую болезнь стало возможным только после того, семья Андерсонов пожертвовала исследователям мозг 28-летней девушки, которая покончила с собой в ноябре прошлого года.
Вскрытие выявило хроническую травматическую энцефалопатию (ХТЭ) — заболевание, постепенно разрушающее клетки головного мозга.
По словам ученых, случай с Андерсон может быть “верхушкой айсберга” для женщин.
— Люди, страдающие ХТЭ, часто имеют психические расстройства, среди которых – депрессия, тревога, раздражительность, импульсивность, употребление наркотиков и алкоголя, суицидальные мысли и действия, — объяснили исследователи.
По их словам, болезнь может развиваться из-за повторных травм головы в контактных видах спорта.
Только в американском футболе зафиксировали более 300 случаев заболевания.
Ученые призвали к более эффективной политике по предотвращению черепно-мозговых травм, поскольку популярность женских контактных видов спорта продолжает расти.