Гізер Андерсон, гравець австралійської футбольної ліги (AFL), стала першою у світі професійною спортсменкою, у якої посмертно діагностували дегенеративне захворювання мозку, спричинене травмами голови. Раніше таку патологію виявляли тільки в чоловіків.

Виявити незворотну важку хворобу стало можливим тільки після того, як сім’я Андерсонів пожертвувала дослідникам мозок 28-річної дівчини, яка наклала на себе руки в листопаді минулого року.

Розтин виявив хронічну травматичну енцефалопатію (ХТЕ) – захворювання, що поступово руйнує клітини головного мозку.

За словами вчених, випадок з Андерсон може бути “верхівкою айсберга” для жінок.

– Люди, які страждають на ХТЕ, часто мають психічні розлади, серед яких – депресія, тривога, дратівливість, імпульсивність, вживання наркотиків та алкоголю, суїцидальні думки та дії, – пояснили дослідники.

За їхніми словами, хвороба може розвиватися через повторні травми голови в контактних видах спорту.

Тільки в американському футболі зафіксували понад 300 випадків захворювання.

Науковці закликали до більш ефективної політики щодо запобігання черепно-мозковим травмам, оскільки популярність жіночих контактних видів спорту продовжує зростати.