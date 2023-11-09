В Ровно открылся инновационный реабилитационный центр для раненых военных RECOVERY. Отныне благодаря сверхсовременным технологиям мультидисциплинарная команда заведения сможет предоставлять качественную бесплатную помощь более 1 000 военнослужащих ежегодно.

Это уже восьмой центр, открытый в рамках всеукраинского проекта RECOVERY, основанного Виктором и Еленой Пинчук.

По высшим мировым стандартам

В рамках проекта в одном из медучреждения Ровно проведен ремонт второго и третьего этажей под реабилитационное отделение, а количество койко-мест увеличено с 23 до 50.

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Пространство Центра обустроено с учетом мировых стандартов инклюзивности — просторные коридоры с широкими дверными проемами и поручнями, санитарно-гигиенические зоны для маломобильных пациентов. В палатах — многофункциональные кровати с электроприводом.

В лечебно-реабилитационной зоне оборудован кабинет физиотерапии и два зала физической реабилитации с виртуальной реальностью, что обеспечивает обратную связь с пациентом.

Покрывает весь спектр функциональных нарушений

Перечень тренажеров и аппаратов покрывает весь спектр функциональных нарушений пациентов и позволяет восстанавливать, в частности, походку, утраченные функции верхних и нижних конечностей на высоком технологическом уровне.

— Уже более 4 тысяч героев прошли реабилитацию в наших центрах, и сегодня, на открытии, я пообщался с командой ровенского RECOVERY — очень классная, энергичная команда, я верю, что они с этим оборудованием сделают один из флагманских центров, — отметил основатель проекта RECOVERY Виктор Пинчук.

Планы по расширению сети

Напомним, кроме Ровно, реабилитационные центры национальной сети RECOVERY предоставляют бесплатные услуги в Киеве, Львове, Виннице, Одессе (два заведения) и на Днепровщине (два заведения).

В планах — до конца 2024 года расширить сеть как минимум до 16 инновационных реабилитационных центров и 700 койко-мест.

Источник: RECOVERY