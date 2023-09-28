Седьмой инновационный реабилитационный центр для раненых военнослужащих RECOVERY начал свою работу во Львове.

Этот центр оснащен самым современным оборудованием и обустроен с учетом инклюзивных стандартов.

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На первом этаже центра расположена лечебно-реабилитационная база, где находятся большой зал физической реабилитации и кабинет аппаратной физиотерапии, оборудованный в соответствии с международными стандартами.

В реабилитационном центре используют оборудование с виртуальной реальностью, чтобы помогать бойцам восстанавливать утраченные функции.

В центре есть кабинеты эрготерапии, индивидуальной физической терапии, ассистивных технологий и другие удобства.

Палатное отделение центра RECOVERY было расширено с 20 до 44 мест, каждое из которых оснащено многофункциональными кроватями с электроприводом и соответствующей мебелью для комфортного пребывания пациентов.

Благодаря этим расширениям более 1 000 раненых украинских военнослужащих смогут получать качественную реабилитационную помощь ежегодно.

Проект RECOVERY является инициативой Виктора и Елены Пинчук и направлен на создание высоких стандартов реабилитации для тяжелораненых военнослужащих Украины.

Сеть RECOVERY объединяет центры со всей страны, где специалисты оказывают индивидуальную медицинскую помощь и поддержку для раненых защитников.

Целью проекта является улучшение качества жизни украинских военных и их семей, обеспечение им возможности вернуться к активной жизни после травм и ранений, полученных во время службы.

Проект RECOVERY нацелен на развитие отрасли реабилитации в Украине и предусматривает создание национальной сети специализированных центров для тяжелораненых военных.

В этих центрах работает мультидисциплинарная команда специалистов, включая врачей физической реабилитации, физических терапевтов, эрготерапевтов, психологов, терапевтов речи и многих других специалистов.

Проект RECOVERY уже реализован во Львове, Виннице, Киеве, Одессе (с двумя центрами) и на Днепропетровщине (с двумя центрами).

Открытие новых центров в Ровенской, Хмельницкой и Днепропетровской областях запланировано до конца текущего года.

В 2024 году предполагается дальнейшее расширение национальной сети.

За полгода с момента запуска проекта в центрах RECOVERY получили реабилитацию почти 2 500 военных, а всего в партнерских центрах планируют обслуживать до 20 тыс. защитников Украины ежегодно.