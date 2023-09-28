Сьомий інноваційний реабілітаційний центр для поранених військовослужбовців RECOVERY розпочав свою роботу у Львові.

Цей центр оснащений найсучаснішим обладнанням та облаштований з урахуванням інклюзивних стандартів.

На першому поверсі розташована лікувально-реабілітаційна база, де євеликий зал фізичної реабілітації та кабінет апаратної фізіотерапії, обладнаний відповідно до міжнародних стандартів.

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У реабілітаційному центрі використовують обладнання з віртуальною реальністю, щоб допомагати бійцям відновлювати втрачені функції.

В центрі є кабінети ерготерапії, індивідуальної фізичної терапії, асистивних технологій та інші зручності.

Палатне відділення центру RECOVERY було розширено з 20 до 44 місць, кожне з яких оснащене багатофункціональними ліжками з електроприводом та відповідними меблями для комфортного перебування пацієнтів.

Завдяки цим розширенням понад 1 000 поранених українських військовослужбовців зможуть отримувати якісну реабілітаційну допомогу щороку.

Проєкт RECOVERY є ініціативою Віктора і Олени Пінчук та спрямований на створення найвищих стандартів реабілітації для важкопоранених військовослужбовців України.

Мережа RECOVERY об’єднує центри з усієї країни, де фахівці надають індивідуальну медичну допомогу та підтримку для поранених захисників.

Метою проєкту є покращення якості життя українських військових та їхніх сімей, забезпечення їм можливості повернутися до активного життя після травм та поранень, отриманих під час служби.

Проєкт RECOVERY націлений на розвиток галузі реабілітації в Україні та передбачає створення національної мережі спеціалізованих центрів для тяжкопоранених військових.

У цих центрах працює мультидисциплінарна команда фахівців, зокрема лікарів фізичної реабілітації, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, психологів, терапевтів мови і багатьох інших спеціалістів.

Проєкт RECOVERY вже реалізовано у Львові, Вінниці, Києві, Одесі (з двома центрами) та на Дніпропетровщині (з двома центрами).

Відкриття нових центрів в Рівненській, Хмельницькій та Дніпропетровській областях заплановано до кінця поточного року.

У 2024 році передбачається подальше розширення національної мережі.

За пів року з моменту запуску проєкту в центрах RECOVERY отримали реабілітацію майже 2 500 військових, а загалом у партнерських центрах планують обслуговувати до 20 тис. захисників України щороку.