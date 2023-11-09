У Рівному відкрився інноваційний реабілітаційний центр для поранених військових RECOVERY. Відтепер завдяки надсучасним технологіям мультидисциплінарна команда закладу зможе надавати якісну безоплатну допомогу понад 1 000 військовослужбовців щороку.

Це вже восьмий центр, відкритий у рамках всеукраїнського проєкту RECOVERY, заснованого Віктором та Оленою Пінчук.

За найвищими світовими стандартами

У рамках проєкту в одному з медзакладів Рівного проведено ремонт другого і третього поверхів під реабілітаційне відділення, а кількість ліжко-місць збільшено з 23 до 50.

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Простір Центру облаштовано з урахуванням світових стандартів інклюзивності – просторі коридори з широкими дверними прорізами та поручнями, санітарно-гігієнічні зони для маломобільних пацієнтів. У палатах – багатофункціональні ліжка з електроприводом.

У лікувально-реабілітаційній зоні обладнано кабінет фізіотерапії та дві зали фізичної реабілітації з віртуальною реальністю, що забезпечує зворотний зв’язок із пацієнтом.

Покриває весь спектр функціональних порушень

Перелік тренажерів та апаратів покриває весь спектр функціональних порушень пацієнтів і дає змогу відновлювати, зокрема, ходу, втрачені функції верхніх і нижніх кінцівок на високому технологічному рівні.

– Уже понад 4 тисячі героїв пройшли реабілітацію в наших центрах, і сьогодні, на відкритті, я поспілкувався з командою рівненського RECOVERY – дуже класна, енергійна команда, я вірю, що вони з цим обладнанням зроблять один із флагманських центрів, – зазначив засновник проєкту RECOVERY Віктор Пінчук.

Плани щодо розширення мережі

Нагадаємо, окрім Рівного, реабілітаційні центри національної мережі RECOVERY надають безоплатні послуги в Києві, Львові, Вінниці, Одесі (два заклади) та на Дніпровщині (два заклади).

У планах – до кінця 2024 року розширити мережу щонайменше до 16 інноваційних реабілітаційних центрів і 700 ліжко-місць.

Джерело: RECOVERY