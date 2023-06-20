В прошлом году 29-летний житель города Тайнань получил серьезную травму головы после автомобильной аварии. Его привезли в больницу в тяжелом состоянии. И хотя пострадавшего успешно реанимировали, он впал в длительную кому.

Вначале его лечили традиционной китайской медициной и гипербарической оксигенацией — насыщением кислородом в барокамере.

Это не помогало — по шкале комы Глазго у мужчины было лишь восемь баллов, а ясному сознанию соответствуют 15.

Его семья не теряла надежды и решила испробовать транскраниальную магнитную стимуляцию, которая обычно используется для лечения тяжелой депрессии. ТМС казалась многообещающим методом и при неврологических состояниях, включая черепно-мозговую травму.

Это неинвазивное лечение, которое включает использование магнитной катушки для стимуляции нервных клеток в мозге пациента, было впервые разработано в 1985 году и с тех пор применялось при различных психических заболеваниях.

Чан Чун-хун, директор психиатрического отделения, сказал, что примерно через пять месяцев применения нового лечения появился значительный прогресс: пациент пришел в сознание и начал реагировать на голоса членов своей семьи.

Теперь он уже не только открывает глаза, но и улыбаться, что очень воодушевляет и его родственников, и медицинский персонал, поскольку указывает на хорошие шансы на выздоровление.

Но, конечно, необходимы дополнительные клинические исследования для дальнейшего изучения этого метода.

Лечение продолжается.

Источник: Taiwan News