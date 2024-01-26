Рождаемость в Украине в 2023 году снизилась — за год родилось 187 387 младенцев. Это является самым низким показателем за последние годы.

Уровень рождаемости в Украине 2023 году

Больше всего детей появилось на свет в столице и Львовской области.

В Киеве родилось 19 979 детей, а на Львовщине — 16 638.

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Чуть меньше младенцев родилось в Днепропетровской области — 14 433 детей, Одесской области — 13 736 и на Киевщине — 10 820 новорожденных.

Также высокие показатели рождаемости зафиксированы в Ровенской области — 9542 и на Закарпатье — 9450.

Рождаемость в Украине 2023: статистика

Если сравнивать сколько детей родилось в 2023 году с данными предыдущих лет, разница будет ощутимой.

В 2022 году в Украине родилось 209 393 детей, а в довоенный 2021 год было рождено 277 793 маленьких украинцев.

Директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи, академик НАН Украины Элла Либанова ранее прогнозировала, что 2023 год станет годом катастрофического падения рождаемости.

По словам Эллы Либановой — существуют риски, что к 2030 году население Украины может сократиться до 35 млн.