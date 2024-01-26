Рождаемость в Украине в 2023 году снизилась — за год родилось 187 387 младенцев. Это является самым низким показателем за последние годы.
Уровень рождаемости в Украине 2023 году
Больше всего детей появилось на свет в столице и Львовской области.
В Киеве родилось 19 979 детей, а на Львовщине — 16 638.
Чуть меньше младенцев родилось в Днепропетровской области — 14 433 детей, Одесской области — 13 736 и на Киевщине — 10 820 новорожденных.
Также высокие показатели рождаемости зафиксированы в Ровенской области — 9542 и на Закарпатье — 9450.
Рождаемость в Украине 2023: статистика
Если сравнивать сколько детей родилось в 2023 году с данными предыдущих лет, разница будет ощутимой.
В 2022 году в Украине родилось 209 393 детей, а в довоенный 2021 год было рождено 277 793 маленьких украинцев.
Директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи, академик НАН Украины Элла Либанова ранее прогнозировала, что 2023 год станет годом катастрофического падения рождаемости.
По словам Эллы Либановой — существуют риски, что к 2030 году население Украины может сократиться до 35 млн.
— Скажем, чтобы иметь простое восстановление поколений, надо, чтобы одна женщина за свою жизнь родила 2,13 — 2,15 ребенка. Дай Бог, чтобы в 2023-м мы остановились на показателе 0,8, — заявила демограф.