Народжуваність в Україні в 2023 році знизилася – за рік народилося 187 387 немовлят. Це є найнижчим показником за останні роки.

Рівень народжуваності в Україні 2023

Найбільше дітей з’явилося на світ у столиці та Львівській області.

У Києві народилося 19 979 дітей, а на Львівщині – 16 638.

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Трохи менше немовлят народилося у Дніпропетровській області – 14 433 дітей, Одеській області – 13 736 та на Київщині – 10 820 новонароджених.

Також високі показники народжуваності зафіксовано у Рівненській області – 9542 та на Закарпатті – 9450.

Народжуваність в Україні 2023: статистика

Якщо порівнювати скільки дітей народилось в 2023 з даними попередніх років, різниця буде відчутною.

У 2022 році в Україні народилось 209 393 дітей, а у довоєнний 2021 рік було народжено 277 793 маленьких українців.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи, академік НАН України Елла Лібанова раніше прогнозувала, що 2023 рік стане роком катастрофічного падіння народжуваності.

За словами Елли Лібанової – існують ризики, що до 2030 року населення України може скоротитися до 35 млн.