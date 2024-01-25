В Познани недавно была впервые проведена резекция рака прямой кишки с помощью робота da Vinci. Ранее для подобных онкологических заболеваний использовали лапароскопию.

Робот-ассистированная хирургическая система da Vinci

Роботизированная хирургия — это инновационный подход к малоинвазивной хирургии, основанный на использовании специального робота, управляемого движениями врача.

Новый метод обеспечивает значительные преимущества для пациентов и врачей. Он позволяет меньше повреждать ткани, ведь разрез осуществляется только в нескольких местах. В результате чего пациент не страдает кровопотерей и быстро выздоравливает.

Сейчас смотрят

Для врачей это означает возможность работать с пульта робота, вместо того, чтобы стоять рядом с пациентом в течение всей операции.