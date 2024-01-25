У Познані нещодавно було вперше проведено резекцію раку прямої кишки за допомогою робота da Vinci. Раніше для подібних онкологічних захворювань використовували лапароскопію.

Робот-асистована хірургічна система da Vinci

Роботизована хірургія – це інноваційний підхід до малоінвазивної хірургії, що ґрунтується на використанні спеціального робота, керованого рухами лікаря.

Новий метод забезпечує значні переваги для пацієнтів та лікарів. Він дозволяє менше пошкоджувати тканини, адже розріз здійснюється лише в декількох місцях. Внаслідок чого пацієнт не страждає на крововтрату і швидко одужує.

Зараз дивляться

Для лікарів це означає можливість працювати з пульта робота, замість того, щоб стояти поруч із пацієнтом протягом всієї операції.