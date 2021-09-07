На рассмотрение Верховной Рады Украины внесли проект постановления, цель которого — создать возможность для вакцинированных граждан работать во время локдауна.

С инициативой выступила лидер партии Голос Кира Рудик.

— Мы регистрируем постановление о разумном подходе к локдауну, учитывая вакцинацию. Все очень просто: те предприятия, где вакцинировано 80% сотрудников, должны работать, — сообщил председатель фракции Голос Ярослав Железняк.

По мнению представителей партии, заведения страны должны оставаться открытыми для посетителей с прививками от коронавируса.

— Мы даем четкий сигнал гражданам, что вакцинация не только помогает им сохранить жизнь и здоровье, но и бережет нашу экономику. Это стимул делать прививки, — добавил он.

Это касается кинотеатров, спортзалов, заведений общественного питания, бытового обслуживания населения, ТРЦ, магазинов.

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Все украинцы старше 18 лет могут получить прививку. Иммунизация разрешена также беременным и детям от 12 лет в отдельных случаях.

Источник: Голос