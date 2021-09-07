На розгляд Верховної Ради України внесли проект постанови, мета якого – створити можливість для вакцинованих громадян працювати під час локдауну.

З ініціативою виступила лідер партії Голос Кіра Рудик.

– Ми реєструємо постанову про розумний підхід до локдауну, враховуючи вакцинацію. Все дуже просто: ті підприємства, де вакциновано 80% працівників, мають працювати, – повідомив голова фракції Голос Ярослав Железняк.

На думку представників партії, заклади країни мають залишатися відчиненими для відвідувачів з щепленнями від коронавірусу.

– Ми даємо чіткий сигнал громадянам, що вакцинація не лише допомагає їм зберегти життя і здоров’я, а й береже нашу економіку. Це стимул робити щеплення, – додав він.

Це стосується кінотеатрів, спортзалів, закладів громадського харчування, побутового обслуговування населення, ТРЦ, магазинів.

В Україні триває вакцинація від коронавірусу. Усі українці, старші за 18 років, можуть отримати щеплення. Імунізація дозволена також вагітним і дітям від 12 років в окремих випадках.

Джерело: Голос