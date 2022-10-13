Специалистам больницы Св. Николая Первого медицинского объединения Львова удалось сохранить правую руку 17-летнего Игоря после полученных им многочисленных травм конечности.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

— Смещенные кости кисти на правой руке и многочисленные нетипичные переломы. С такой сложной травмой не приходилось работать даже самым опытным травматологам больницы, — сообщили медики.

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По их словам, в тот день Игорь помогал родителям по хозяйству. Одно опрометчивое движение и он выпал из телеги, а колесо переехало ему руку и травмировало кисть.

Сообщается, что парень получил переломы и вывихи нескольких костей запястья и переломы с открытыми рвано-резаными ранами в области первого и второго пальца.

— Юноша мог потерять чувствительность и способность двигать конечностью. Поэтому его безотлагательно забрали в операционную, — пишут сотрудники больницы.

Они сообщают, что пациенту провели фасциотомию: разрезали соединительную ткань, чтобы снять давление в конечности, и собрали все косточки кисти вместе.

Кости пальцев травматологи зафиксировали четырьмя спицами Киршнера, которые пациент носит уже около месяца.

Отмечается, что если бы вмешательство не провели вовремя, отек мягких тканей кисти мог нарастать и прижимать нервы. Как следствие, пальцы потеряли бы чувствительность и парень перестал бы ими двигать.

Известно, что сейчас пациент проходит реабилитацию. Он уже может двигать пальцами и даже самой кистью.

Сам Игорь не теряет оптимизма и готовится вернуться к учебе, ведь хочет стать инженером-архитектором, сообщают медики, которые ожидают, что двигательная функция руки восстановится полностью.

Источник: Первое медобъединение Львова