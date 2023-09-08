Турецкие спасательные команды спешат спасти 40-летнего американца Марка Дикки, у которого началось желудочно-кишечное кровотечение во время исследования пещеры Морка на глубине более 1 000 метров ниже уровня земли.

— Эта операция является логистически и технически одной из крупнейших спасательных операций в пещерах в мире, — говорится в заявлении Турецкой спелеологической федерации.

Сообщается, что Дикки заболел на глубине 1 120 метров, находясь в сопровождении международной команды исследователей.

Он был помещен под наблюдение в базовом лагере, расположенном на глубине 1040 метров под землей, где ему сделали вливание крови, доставленной спасателями и медиками.

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Федерация начала спасательную операцию с помощью службы экстренного реагирования Турции. Помощь оказали несколько международных команд, в том числе хорваты и итальянцы.

Была установлена ​​телефонная линия, позволяющая достичь глубины 1 040 метров, а хорватские спасатели устанавливали дополнительную систему связи CaveLink в качестве резервной.

В Федерации сообщили, что состояние Марка становится стабильным. У него остановилось кровотечение, он уже ходит с посторонней помощью, но выбраться без носилок не может.

По данным Федерации, пещера Морча является третьей по глубине в Турции, ее глубина составляет 1 276 метров. Спасатели заявили, что на то, чтобы благополучно вытащить Дикки, может потребоваться несколько дней.