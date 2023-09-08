Турецькі рятувальні команди поспішають врятувати 40-річного американця Марка Діккі, у якого почалася шлунково-кишкова кровотеча під час дослідження печери Морка на глибині понад 1 000 метрів нижче рівня землі.

– Ця операція є логістично і технічно однією з найбільших рятувальних операцій у печерах у світі, – йдеться в заяві Турецької спелеологічної федерації.

Повідомляється, що Діккі захворів на глибині 1 120 метрів, перебуваючи в супроводі міжнародної команди дослідників.

Його помістили під спостереження в базовому таборі, розташованому на глибині 1040 метрів під землею, де йому зробили вливання крові, доставленої рятувальниками і медиками.

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Федерація почала рятувальну операцію за допомогою служби екстреного реагування Туреччини. Допомогу надали кілька міжнародних команд, зокрема хорвати та італійці.

Було встановлено телефонну лінію, що дає змогу досягти глибини 1 040 метрів, а хорватські рятувальники встановлювали додаткову систему зв’язку CaveLink як резервну.

У Федерації повідомили, що стан Марка стає стабільним. У нього зупинилася кровотеча, він уже ходить зі сторонньою допомогою, але вибратися без нош не може.

За даними Федерації, печера Морча є третьою за глибиною в Туреччині, її глибина становить 1 276 метрів. Рятувальники заявили, що на те, щоб благополучно витягнути Діккі, може знадобитися кілька днів.