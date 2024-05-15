В Броварском районе Киевской области зафиксирован случай заражения мужчины ботулизмом в результате употребления вяленой рыбы домашнего приготовления.
Где может содержаться ботулотоксин
Причиной возникновения ботулизма могут стать не только копчености, соленая и вяленая продукция, в частности, рыба и мясо, приготовленные в домашних условиях.
Опасность может представлять также употребление консервов из мяса, грибов, овощей и фруктов, приготовленных собственноручно или приобретенных на стихийных рынках.
А также любые консервы в вздутых “бомбажных” банках, или имеющие плесень прямо под крышкой.
Специалисты обращают внимание, что ботулизм является тяжелым заболеванием, которое возникает в результате попадания в организм ядовитых веществ (токсинов), вырабатываемых бактериями ботулизма.
Этот токсин является одним из самых сильных среди всех известных биологических ядов.
Будьте очень осторожны с консервированными, вялеными, копчеными продуктами домашнего приготовления.
Источник и фото: Головне управління Держпродспоживслужби у Київській області