В Броварском районе Киевской области зафиксирован случай заражения мужчины ботулизмом в результате употребления вяленой рыбы домашнего приготовления.

Где может содержаться ботулотоксин

Причиной возникновения ботулизма могут стать не только копчености, соленая и вяленая продукция, в частности, рыба и мясо, приготовленные в домашних условиях.

Опасность может представлять также употребление консервов из мяса, грибов, овощей и фруктов, приготовленных собственноручно или приобретенных на стихийных рынках.

А также любые консервы в вздутых “бомбажных” банках, или имеющие плесень прямо под крышкой.

Специалисты обращают внимание, что ботулизм является тяжелым заболеванием, которое возникает в результате попадания в организм ядовитых веществ (токсинов), вырабатываемых бактериями ботулизма.

Этот токсин является одним из самых сильных среди всех известных биологических ядов.

Будьте очень осторожны с консервированными, вялеными, копчеными продуктами домашнего приготовления.

Источник и фото: Головне управління Держпродспоживслужби у Київській області