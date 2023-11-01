Украинский футболист и амбассадор United24 Андрей Шевченко посетил киевский Охматдет.
Все время пребывания в больнице Андрей поддерживал детей.
Шевченко общается с детьми
Спортсмен провел мини-тренировку по футболу больным детям, он поделился с детьми трюками.
В конце футбольная звезда оставил свои автографы на мячах для детей.
Андрей Шевченко пообщался с 14-летней Катей, девочкой из Донецка. Она получила ранения во время ракетного удара по Краматорску, в апреле прошлого года.
У Кати сильно пострадали спина и ноги, мама погибла на ее глазах. Шевченко поддержал девочку, и посмотрел, как она занимается с физическим терапевтом, чтобы вылечиться.
Еще во время визита Андрей Шевченко познакомился с врачами и физическими терапевтами клиники.
Персонал Охматдета поблагодарил спортсмена за визит.
Источник: НДСБ Охматдет
Фото: НДСБ Охматдет