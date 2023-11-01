Український футболіст та амбасадор United24 Андрій Шевченко відвідав київський Охматдит.

Спортсмен провів мінітренування з футболу для хворих дітей, поділившись з ними трюками.

Андрій Шевченко поспілкувався із 14-річною Катею, дівчинкою з Донецька. Вона отримала поранення під час ракетного удару по Краматорську у квітні минулого року.

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У Каті сильно постраждали спина та ноги, мама загинула на її очах. Шевченко підтримав дівчинку та подивився, як вона займається з фізичним терапевтом, аби вилікуватися.

Ще під час візиту Андрій Шевченко познайомився з лікарями та фізичними терапевтами клініки. Персонал Охматдиту подякував спортсмену за візит. В кінці футбольна зірка залишив автографи на м’ячах для маленьких пацієнтів.

Джерело: НДСЛ Охматдит

Фото: НДСЛ Охматдит