Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщает о еще одной смерти, причиной которой стали глазные капли, зараженные редким штаммом устойчивых к лекарствам бактерий Pseudomonas aeruginosa.

В сообщении говорится, что в общей сложности четыре человека умерли, 14 потеряли зрение. В четырех случаях людям хирургическим путем удалили глазные яблоки.

Случаи касаются 10 марок глазных капель, чаще всего искусственных слез EzriCare. Глазные капли Global Pharma Healthcare были впервые отозваны в феврале 2022 года. Капли были распространены компаниями EzriCare и Delsam Pharma.

Среди недавно выявленных пациентов многие либо помнили, что использовали глазные капли, либо жили в учреждениях длительного ухода, в которых другие были инфицированы бактериями. В CDC отметили, что бактерии могут распространяться на тех, кто не использовал капли.

Признаки инфекции могут включать:

желтые, зеленые или прозрачные выделения из глаз;

боль или дискомфорт в глазах;

покраснение глаза или века;

ощущение инородного тела;

светочувствительность и нечеткость зрения.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США инспектировало предприятие Global Pharma в течение 11 дней в середине февраля.

В отчете, который был опубликован позже, агентство заявило, что в производственном процессе завода “не хватало гарантий стерильности продукта” для партий, произведенных в период с декабря 2020 года по апрель 2022 года.