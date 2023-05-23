Центр з контролю і профілактики захворювань США (CDC) повідомляє про ще одну смерть, причиною якої стали очні краплі, заражені рідкісним штамом стійких до ліків бактерій Pseudomonas aeruginosa.

У повідомленні йдеться, що загалом чотири людини померли, 14 втратили зір. У чотирьох випадках людям хірургічним шляхом видалили очні яблука.

Випадки стосуються 10 марок очних крапель, найчастіше штучних сліз EzriCare. Очні краплі Global Pharma Healthcare були вперше відкликані в лютому 2022 року. Краплі були поширені компаніями EzriCare і Delsam Pharma.

Серед нещодавно виявлених пацієнтів багато хто або пам’ятав, що використовував очні краплі, або жив в установах тривалого догляду, в яких інші були інфіковані бактеріями. У CDC зазначили, що бактерії можуть поширюватися на тих, хто не використовував краплі.

Ознаки інфекції можуть включати:

жовті, зелені або прозорі виділення з очей;

біль або дискомфорт в очах;

почервоніння ока або повіки;

відчуття стороннього тіла;

світлочутливість і нечіткість зору.

Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США інспектувало підприємство Global Pharma протягом 11 днів у середині лютого.

У звіті, який було опубліковано пізніше, агентство заявило, що у виробничому процесі заводу “не вистачало гарантій стерильності продукту” для партій, вироблених у період із грудня 2020 року до квітня 2022 року.