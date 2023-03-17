22 пацієнти Чортківської лікарні, що в Тернопільській області, осліпли після того, як їм ввели невідомий препарат для поліпшення зору. Згідно з попередніми аналізами, в очі була занесена кишкова паличка.

Як йдеться в розслідуванні журналістів, близько місяця постраждалі отримували безкоштовне післяопераційне лікування. Деяким із них лікарі пропонують операцію із заміни кришталиків.

Утім, чи допоможе така операція невідомо, адже заміна кришталика рекомендується при катаракті (помутніння кришталика), а не при проблемах з сітківкою.

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Як стверджує дочка одного з пацієнтів, попередньо проведені аналізи свідчать про те, що занесеною пацієнтам бактерією виявилася кишкова паличка, через яку в постраждалих розвинувся гострий ендофтальміт – гнійне запалення внутрішньої частини ока.

– Незворотних змін немає. Все робимо, все лікуємо. Коли комусь відірвало б голову, тоді ми можемо сказати, що це незворотні зміни, а тут у всіх є органи зору і рано говорити про остаточну сліпоту, – заявив офтальмолог Чортківської центральної міської лікарні Ярослав Ушей.

Відомо, що на різке погіршення зору 22 пацієнти Чортківської лікарні поскаржилися в середині лютого. Напередодні вони за рекомендацією офтальмологів отримали ін’єкції для поліпшення зору. Зір же у них взагалі почав зникати.

Протягом доби всіх пацієнтів відвезли в обласну лікарню, де їм провели термінові операції. Поліція розслідує цей випадок за статтею про лікарську недбалість. Також правоохоронці вилучили препарат, який вводили пацієнтам, і відправили на експертизу.