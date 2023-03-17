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Хотели улучшить зрение: на Тернопольщине после инъекции неизвестным препаратом ослепли 22 пациента

17 марта 2023, 10:22
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Перевірка зору, очі, зір, офтальмолог, окуліст
Источник: Depositphotos

22 пациента Чортковской больницы, что в Тернопольской области, ослепли после того, как им ввели неизвестный препарат для улучшения зрения. Согласно предварительным анализам, в глаза была занесена кишечная палочка.

Как говорится в расследовании журналистов, около месяца пострадавшие получали бесплатное послеоперационное лечение. Некоторым из них врачи предлагают операцию по замене хрусталиков. 

Впрочем, поможет ли такая операция неизвестно, ведь замена хрусталика рекомендуется при катаракте (помутнение хрусталика), а не при проблемах с сетчаткой.

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Как утверждает дочь одного из пациентов, предварительно проведенные анализы свидетельствуют о том, что занесенной пациентам бактерией оказалась кишечная палочка, из-за которой у пострадавших развился острый эндофтальмит – гнойное воспаление внутренней части глаза.

— Необратимых изменений нет. Все делаем, все лечим. Когда кому-то оторвало бы голову, тогда мы можем сказать, что это необратимые изменения, а здесь у всех есть органы зрения и рано говорить об окончательной слепоте, — заявил офтальмолог Чертковской центральной городской больницы Ярослав Ушей.

Известно, что на резкое ухудшение зрения 22 пациента Чертковской больницы пожаловались в середине февраля. Накануне они по рекомендации офтальмологов получили инъекции для улучшения зрения. Зрение же у них вообще начало исчезать. 

В течение суток всех пациентов отвезли в областную больницу, где им провели срочные операции. Полиция расследует этот случай по статье о врачебной халатности. Также правоохранители изъяли препарат, который вводили пациентам, и отправили на экспертизу.

Источник
Zaxid.net
Теги
Зір Ліки лікування Операция Тернопольская область
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