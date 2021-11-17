В настоящее время Министерство иностранных дел предпринимает попытки добиться разрешения на посещение украинскими туристами семи стран не европейского континента.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного их украинских телеканалов.

Правда, при этом он не уточнил, о каких именно семи странах идет речь. Заметил только, что они весьма популярны у наших путешественников.

Дмитрий Кулеба напомнил, что украинские цифровые Covid-сертификаты признаны во всех странах ЕС, а также в некоторых государствах Латинской Америки.

Глава МИД также прокомментировал недавнюю рекомендацию ЕС исключить Украину из списка безопасных в эпидемическом контексте для поездок стран.

— Но мы принципиально сохранили возможность для путешествий прежде всего для вакцинированных, поэтому призываю вакцинироваться всех, кто хочет путешествовать, — отметил глава дипломатического ведомства.

По его словам, 12 государств-членов ЕС не изменили правила въезда украинцев на свою территорию после того, как Украину исключили из зеленого списка.