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Еще семь стран: Украина пытается расширить зоны признания Covid-сертификатов

17 ноября 2021, 16:12
Вікторія Яснопольська журналист раздела Здоровья
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Источник: Depositphotos

В настоящее время Министерство иностранных дел предпринимает попытки добиться разрешения на посещение украинскими туристами семи стран не европейского континента.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного их украинских телеканалов.

Правда, при этом он не уточнил, о каких именно семи странах идет речь. Заметил только, что они весьма популярны у наших путешественников.

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Дмитрий Кулеба напомнил, что украинские цифровые Covid-сертификаты признаны во всех странах ЕС, а также в некоторых государствах Латинской Америки.

Глава МИД также прокомментировал недавнюю рекомендацию ЕС исключить Украину из списка безопасных в эпидемическом контексте для поездок стран.

— Но мы принципиально сохранили возможность для путешествий прежде всего для вакцинированных, поэтому призываю вакцинироваться всех, кто хочет путешествовать, — отметил глава дипломатического ведомства.

По его словам, 12 государств-членов ЕС не изменили правила въезда украинцев на свою территорию после того, как Украину исключили из зеленого списка.

Источник
Укринформ
Теги
Covid-сертификат , Європейський Союз , Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МИД
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