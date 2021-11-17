Наразі Міністерство закордонних справ робить спроби домогтися дозволу на відвідування українськими туристами семи країн не європейського континенту.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів.

Щоправда, при цьому він не уточнив, про які саме сім країн йдеться. Помітив тільки, що вони дуже популярні у наших мандрівників.

Дмитро Кулеба нагадав, що українські цифрові Covid-сертифікати визнані у всіх країнах ЄС, а також у деяких державах Латинської Америки.

Глава МЗС також прокоментував недавню рекомендацію ЄС виключити Україну зі списку безпечних в епідемічному контексті для поїздок країн.

– Але ми принципово зберегли можливість для подорожей насамперед для вакцинованих, тому закликаю вакцинуватися всіх, хто хоче подорожувати, – зазначив глава дипломатичного відомства.

За його словами, 12 держав-членів ЄС не змінили правила в’їзду українців на свою територію після того, як Україну виключили із зеленого списку.